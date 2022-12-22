В Березовском районе введены в эксплуатацию зимние автомобильные дороги и ледовые переправы
В Березовском районе введены в эксплуатацию следующие зимние автомобильные дороги и ледовые переправы общего пользования межмуниципального значения:
• «д. Ломбовож - с. Саранпауль» протяженностью 40,730 км с ледовыми переправами через р. Кемпаж и р. Ляпин грузоподъемностью 20 тонн;
• «пгт. Березово - п. Ванзетур - пгт. Игрим», «Подъезд к п. Ванзетур» протяженностью 100,115 км с ледовыми переправами через пр. Чуанельская и 2-я переправами через р. Северная Сосьва грузоподъемностью 20 тонн;
• «д. Сартынья - п. Сосьва» протяженностью 74,970 км;
• «п. Сосьва - д. Кимкьясуй» протяженностью 50,967 км с ледовой переправой через р. Северная Сосьва грузоподъемностью 20 тонн;
• «п. Сосьва - д. Ломбовож» протяженностью 37,675 км;
• «пгт. Игрим - д. Анеева» протяженностью 21,980 км с ледовой переправой через р. Северная Сосьва грузоподъемностью 20 тонн;
• «пгт. Игрим - д. Сартынья» протяженностью 77,888 км;
• ледовые переправы через р. Ятрия и р. Щекурья грузоподъемностью 20 тонн.
• «д. Хулимсунт - с. Няксимволь - д. Усть-Манья» протяженностью 126,725 км с 3-я ледовыми переправами через р. Севераня Сосьва грузоподъемностью 20 тонн;
• «Газовая трасса - с. Саранпауль» протяженностью 154,035 км с ледовыми переправами через р. Талья и р. Валья грузоподъемностью 20 тонн.
В Октябрьском районе с 22 декабря 2022 года введены в эксплуатацию следующие зимние автомобильные дороги и ледовые переправы общего пользования межмуниципального значения:
• автозимник «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное» протяженностью 34,098 км с ледовой переправой через пр. Мулигорт грузоподъемностью 20 тонн;
• ледовая переправа через р. Обь в районе с. Шеркалы протяженностью 2,800 км грузоподьемностью 15 тонн;
• автозимник «пгт. Приобье - с. Перегребное", в том числе "Подъезд к с. Перегребное» протяженностью 63,448 км с ледовыми переправами через пр. Ехалпосл, пр. Ун-Хобыстпосл, пр. Пугорас грузоподъемностью 20 тонн и ледовой переправой через р. Обь грузоподъемностью 15 тонн.
Администрация Березовского района