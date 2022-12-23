Успехи Окружного Дома народного творчества на Всероссийском смотре информационной деятельности домов (центров) народного творчества
Работа учреждения отмечена в специальной номинации 2022 года «Информационные проекты, посвященные сохранению и популяризации этнокультурного достояния народов России и Году культурного наследия народов России».
Видео-лекции Тимофея Молданова «Медвежьи игрища» награждены дипломом за использование современных медиаресурсов в сохранении и популяризации нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации.
Также дипломами Лауреата награждены издательские проекты Окружного Дома народного творчества:
• За яркое воплощение методического пособия по изготовлению национального музыкального инструмента» пособие «Изготовление музыкального инструмента санквылтап»;
• За сохранение и популяризацию традиционной народной культуры» научно-методическое издание «Медвежьи игрища. Второй день игрищ»;
• За сохранение и популяризацию песенного наследия» научно-методическое пособие «Песни реки Казым»;
• Сборник материалов Всероссийской конференции «Региональные особенности процессов сохранения и развития казачьей культуры».
Мы благодарим Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова за высокую оценку нашей работы.
Окружной Дом народного творчества будет продолжать работу по сохранению и популяризации народного творчества, самобытной культуры народов, проживающих в Югре.
Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
Официальный сайт: https://odntugra.ru/