Итоги работы за 2022 год Главного управления МЧС России по Югре
Сегодня в студии РИЦ «Югра» (Ханты-Мансийск) говорили об итогах Главного управления МЧС России по Югре за 2022 год, а также о задачах на 2023 год.
Пётр Анатольевич Кугуй, начальник главного управления МЧС России по Югре выступил с приветственным словом: «Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Довожу до вашего сведения основные показатели по ситуации с пожарами и обеспечению обстановки на водных объектах. Если говорить о пожарах в автономном округе, в 2022 году нам удалось снизить количество пожаров по аналогии с 2021 годом на 4,5%. Также удалось снизить количество погибших на пожарах на 2% и количество травмированных на 15%.
Если говорить о причинах, которые послужили пожарам, это неосторожное обращение с огнём – основная доля от всего количества пожаров, и если говорить про объекты пожаров – это жилой сектор.
На водных объектах обстановка хуже, за год зарегистрировано 57 происшествий, к сожалению погибло 43 человека, и самое страшное, увеличилось количество погибших детей на водоёмах.
За год спасателями и спасательными подразделениями спасено 249 человек при ликвидации пожаров, ДТП и на водных объектах.
В 2022 году зарегистрировано 4 чрезвычайных ситуаций, 2 ситуации связаны с падением легкомоторных воздушных судов, они несли скоротечный характер; 2 ЧС имели масштабный характер, это ЧС в лесу и обрушение жилого дома в городе Нижневартовске.
В целом, в 2022 году силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с поставленными задачами справились.
Если говорить про общероссийские мероприятия, то в этом году были юбилейные даты, посвящённые 90-летию образования Гражданской обороны Российской Федерации. Проводили с муниципальными образованиями нашего региона комплексные мероприятия, направленные на пропаганду гражданской обороны, работа в школьных учреждениях и среднего образования. В 2022 году исполнилось 85 лет пожарно-прикладному спорту России. Подвели итоги, прошёл один из этапов Кубка Югры и пожарно-спасательная команда г. Югорска заняла 1 место, с чем мы их поздравляем».
Для тушения лесных пожаров в округе применялась авиация МЧС России и об этом Пётр Анатольевич сказал: «Авиация МЧС России применялась на защиту населённых пунктов, если говорить о последовательности, сначала был применён Ил-76 и для более эффективной работы авиации применяли 2 самолёта Бе-200.
Это позволило точечно отрабатывать и эффективно выполнять задачи по тушению кромки пожаров, исходя из её интенсивности и быстрого выброса воды на кромку. Конечно же, без наземной группировки не удалось достичь надёжных показателей по ликвидации пожаров. Подстилка в некоторых территориях достигала около 52 см, и без человеческого усилия ликвидировать пожары было бы невозможным».
Бозов Игорь Валерьевич, заместитель начальника главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Югре рассказал о пожарной обстановке в регионе: «Добрый день, уважаемые коллеги, жители и гости округа! В целом, имеются снижения по основным показателям. Пожары не уходят из нашей обыденной жизни. В среднем ежедневно в округе происходит 6 пожаров, на каждом 45-м пожаре погибает человек, на каждом 26-м пожаре человек получает травмы.
Основная деятельность направлена на контрольно-надзорные и профилактические мероприятия. В 2022 году сотрудниками государственного пожарного надзора проведено 624 контрольно-надзорных мероприятий, к административной ответственности привлечено 784 человека. Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, было проведено около 1 500, привлечено к ответственности свыше 800 человек.
Снижение данных показателей связано с тем, что Правительством введён мораторий контрольно-надзорных мероприятий путём увеличения профилактических мероприятий.
Профилактическая работа ведется по двум направлениям, первое, с населением по профилактике возникновения пожаров и второе, по профилактике рисков возникновения пожара, данная работа проводилась контрольно-надзорными органами.
Особое внимание уделяется подготовке к новому году и Рождеству, в регионе уделяется внимание к массовым мероприятиям пребывания детей, где 50 и более человек, к празднованию запланировано 242 объекта, это детские сады, школы и культурно-досуговые комплексы».
Кошкарова Ольга Сергеевна, заместитель руководителя территориального органа «Главный государственный инспектор по маломерным судам Югры» Главного управления МЧС России по Югре прокомментировала работу за 2022 год: «2022 год выдался тяжёлым по статистике гибели людей на воде. В Югре 43 погибших, рост составил 14% по сравнению с 2021 годом, основными причинами гибели людей стали 18 случаев при купании в необорудованных местах, из них 6 детей. 9 случаев – это утопление во время рыбной ловли, 9 случаев – причины аварии происшествия с маломерными судами, в 4 случаях – гибель, связанная с провалами под лёд и 3 случая, где причины неизвестны.
При проведении превентивных мероприятий по предупреждению происшествий на водных объектах, здесь стоит отметить комплексную работу системы РСЧС. От МЧС привлекаем не только государственных инспекторов к данной работе, участвуют и сотрудники местных пожарных спасательных гарнизонов, сотрудники территориальных отделов деятельности, от заинтересованных служб и ведомств участвуют спасатели «Центроспас-Югории», должностные лица органов местного самоуправления, комиссии по делам несовершеннолетних, общественники, добровольцы, а также активно привлекаем институт внештатных общественных инспекторов».
«Основной упор на 2023 год запланирован на паводковый период, лесопожарной обстановке, это освежение материальной базы, обучение и подготовка личного состава», – сказал о планах Пётр Кугуй.
Оксана Албина