Семь родных мест на Планете
В селе Саранпауль Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 2019 года здравствуют мастерские по изготовлению мансийских предметов быта, одежды, игрушек, швейных принадлежностей.
Чтобы активизировать работу мастерских команда АНО «Центр этнотехнологий» при финансовой и информационной поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко проводит акцию «Семь родных мест Планеты». Суть Акции заключается в изготовлении мастерицами семи мансийских изделий северной группы манси. Комплект будет состоять из рукодельной сумочки «тучан» и предметов традиционно находящихся в ней: игольница из сукна, игольница дорожная, наперсток из кости, сухожильные нитки, кукла-женщина, кукла-мужчина и фрагмент выделанной оленьей кожи. К каждому изделию приложен паспорт изделия с подробным описанием, областью применения предмета и информацией о мастере.
Изготовленные изделия подарены в семь музеев России: Саранпаульский краеведческий музей (с.Саранпауль, ХМАО – Югра), Березовский районный краеведческий музей (пгт. Березово, ХМАО-Югра), Тобольский историко – архитектурный музей – заповедник (г.Тобольск), Свердловский областной краеведческий музей (СОКМ) имени О. Е. Клера (г.Екатеринбург), Серовский исторический музей (г.Серов), Чердынский краеведческий музей (г.Чердынь Пермский край), Российский этнографический музей (РЭМ) (г.Санкт – Петербург), . Музеи были подобраны по двум принципам: 1. историческая родина народа манси; 2. наличие в коллекциях музея этнографических экспонатов народа манси.
Евгения Вьюткина