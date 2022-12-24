В Югре на 5,5 % увеличен прожиточный минимум
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа установило новый размер прожиточного минимума.
Его величина предназначается для оценки уровня жизни населения Югры при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой госпомощи и предоставления мер соцподдержки малоимущим гражданам, формирования бюджета автономного округа и других, установленных федеральным законодательством, целей.
«Прожиточный минимум изменился в соответствии с нормативными документами Российской Федерации. Его размер устанавливается ежегодно, а в этом году уже второй раз», – сказал исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа Валерий Беспояско, добавив, что прожиточный минимум необходим для расчета надбавок к пенсиям и некоторых социальных выплат.
Отметим, что величина прожиточного минимума на душу населения устанавливается по основным социально-демографическим группам населения Югры на 2023 год: на душу населения – 19649 рублей; для трудоспособного населения – 21417 рублей; для пенсионеров – 16951 рубль; для детей – 19680 рублей.