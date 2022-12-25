В Югре утвердили дополнительные меры по поддержке мобилизованных
Семьям мобилизованных в Югре теперь положена выплата на догазификацию жилищных объектов, максимальный размер которой составляет 100 000 рублей.
Об этом стало известно во время заедания правительства региона, которое провел исполняющий обязанности губернатора Югры, первый заместитель главы региона Алексей Шипилов.
«Югорчанам, которым положена эта мера поддержки, необходимо обратиться в Агентство социального благополучия по месту жительства», – пояснила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.
Также введены дополнительные меры поддержки для мобилизованных предпринимателей-арендаторов госимущества автономного округа, земельных участков, находящихся в региональной собственности, покупателей жилых помещений, находящихся в залоге у Югры.
По словам и.о. директора департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Татьяны Мирошник, данным категориям граждан будет предоставлена отсрочка внесения арендной платы, дана возможность расторгнуть договор аренды или в одностороннем порядке отказаться от аренды без применения штрафных санкций.
Кроме того, введен мораторий на начисление пени, штрафов, неустойки, иных санкции за просрочку платежей по договорам купли-продажи жилых помещений.
Перечень мер поддержки размещен на едином официальном сайте государственных органов Югры: https://admhmao.ru/dokumenty/proekty-pravitelstva/documents.php?sid=9641...
Добавим, что обновление перечня принятыми на заседании правительства новыми мерами произойдёт после утверждения соответствующих нормативно-правовых актов.