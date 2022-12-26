Более 5000 жителей удаленных территорий Югры проверили здоровье в «поликлинике на колесах»
Главный врач Центра профпатологии подвел итоги семимесячной экспедиции мобильных медицинских комплексов. В период с 11 мая по 10 декабря передвижная поликлиника побывала в 39 населенных пунктах Кондинского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского, Сургутского и Нефтеюганского районов автономного округа. Медицинской помощью воспользовались 5150 человек, из них 594 представителя коренных малочисленных народов Севера.
Врачи провели 11879 приемов, включая флюорографическое, маммографическое и ультразвуковое обследования, медицинские осмотры, врачебные консультации, специализированные и лабораторные исследования. «В составе бригады работали настоящие профессионалы своего дела: терапевт, хирург, офтальмолог, невролог, гинеколог, дерматолог, стоматолог, рентгенолог, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики – самые востребованные у населения специалисты», - отметил Николай Ташланов.
Поставленные задачи по предоставлению квалифицированных медицинских услуг жителям сельских поселений выполнены в полном объеме. Правительством Югры, окружным Департаментом здравоохранения прикладываются максимальные усилия для того, чтобы сделать медицину в регионе одинаково доступной для жителей как городской, так и сельской местности.
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