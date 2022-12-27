Почта России адаптировала свыше 8 300 отделений для людей с ограниченными возможностями здоровья
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре адаптированы 3 почтовых отделения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Почтовые отделения находятся в посёлках Верхнеказымский и Сорум Белоярского района, а также в посёлке Сергино, Октябрьского района.
Узнать такие отделения можно по информационным вывескам со шрифтом Брайля на фасадах и почтовых ящиках для корреспонденции. Для удобства посетителей при входе в отделение почтовой связи размещена кнопка вызова персонала для обслуживания маломобильных граждан. На полах при входе и в клиентском зале произведен монтаж тактильных элементов для лиц со слабым зрением. Кроме того, указанные отделения оснащены специальным барьером - универсальным столом. А все маломобильные граждане могут получить почтовую услугу на дому. Для этого необходимо сделать обращение через сайт или контакт-центр.
«У Почты одна из крупнейших сетей в мире по количеству точек обслуживания клиентов. Адаптировать её для людей с инвалидностью – это масштабная задача. Доступная среда уже есть в 22% отделений Почты, а также в головном офисе. Для нас одинаково важно создать комфортные условия как для посетителей, так и сотрудников с особенностями здоровья», – прокомментировал руководитель проекта по развитию инклюзивной среды Почты России Денис Горшко.
Всего в 2022 г. количество отделений Почты, адаптированных для людей с инвалидностью, достигло 8 300 по всей России. В течение года этот список пополнили более тысячи новых адресов.
В Почте работают более 5 200 человек с разными формами инвалидности. В сентябре 2021 г. на Восточном экономическом форуме компания подписала соглашение с оператором конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов – Национальным центром «Абилимпикс». Участники этих соревнований могут пройти стажировку и устроиться на работу в компанию.
Почта сотрудничает с Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Национальной ассоциацией участников рынка ассистивных технологий «АУРА Тех». Совместно с этими организациями компания развивает безбарьерную среду в своих офисах и отделениях и адаптирует инфраструктуру для людей с инвалидностью.
АО «Почта России»