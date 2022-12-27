Почта России адаптировала свыше 8 300 отделений для людей с ограниченными возможностями здоровья

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре адаптированы 3 почтовых отделения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Почтовые отделения находятся в посёлках Верхнеказымский и Сорум Белоярского района, а также в посёлке Сергино, Октябрьского района.

