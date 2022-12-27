Росгвардеец спас провалившегося под лёд мужчину в Югре
В посёлке городского типа Берёзово инспектор межрайонного отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии старший лейтенант полиции Дмитрий Лобынцев спас местного жителя, провалившегося под лед во время зимней рыбалки на реке Вогулке.
Инцидент произошел еще в начале ноября, но известно о нем стало только сейчас, когда в территориальное управление Росгвардии поступило благодарственное письмо от спасенного мужчины. Как рассказал рыбак, в тот день он перемещался по льду в поисках лучшего клева и в одном из мест покрытие под ним проломилось.
«До дна не доставал, но схватиться за лёд не удавалось – он ломался. Чтоб не погибнуть, начал звать на помощь», – вспоминает местный житель.
Одежда быстро намокла, потяжелела, и мужчина стал уходить на дно. На секунду вынырнув, он увидел, что к нему ползёт человек с палкой в руках. Как выяснилось, это был сотрудник Росгвардии.
«Находясь на охоте, шел по кромке леса рядом с рекой, вдруг услышал крик и увидел человека в воде. Побежал к нему, но начал проваливаться сам, вернулся, нашел длинную палку, подполз к утопающему и вытянул мужчину из ледяной воды», – рассказал старший лейтенант полиции Дмитрий Лобынцев.
В своем письме спасенный житель Берёзово поблагодарил начальника Управления Росгвардии по ХМАО-Югре полковника полиции Евгения Симакова за воспитание достойных сотрудников. Как оказалось, в случае неблагоприятного исхода отца могли лишиться целых четверо детей.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре