В день рождения Марии Волдиной вышел клип с её участием
28 декабря музыкальной этно-группы «Хайтнут эрыг» в эфире телеканала «Югра» презентовали новую видеоработу, в которой приняла участие югорская сказительница Мария Волдина. Ей, к слову, сегодня исполнилось 86 лет.
В песне авторы используют стихи Владимира Волдина и собственного сочинения. Игорь Сиренко и Самуэль Баллар (участники этногруппы) объяснили, что обратились к Марии Волдиной за советом, а в итоге предложили поучаствовать в съемках сразу двух клипов.
Кстати, участники музыкального коллектива 30 декабря в Югра-Экспо организуют настоящую этнодискотеку, где также исполнят песни на русском, хантыйском и мансийском языках.
Напомним, что впервые группа, в творчестве которой сочетается национальная музыка коренных народов Севера и современные ритмы, выступила на форуме уральской молодежи «Утро» летом 2022 года. После этого они выпустили композицию «Югра», которая мгновенно разлетелась в соцсетях, став югорским хитом.
Клип вышел в эфир телеканала «Югра» и доступен по ссылке: www.youtube.com/watch?v=Ddp74MXe7Kw&t=108s