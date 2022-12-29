Более 95% домохозяйств Югры воспользовались услугами МФЦ в 2022 году
Удовлетворенность населения автономного округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в этом году составила почти 99,5%.
Напомним, всего в регионе работает 19 филиалов и 65 территориально обособленных структурных подразделений, два бизнес-офиса на 17 окон, в которых организован прием в 438 универсальных окнах обслуживания и 20 бизнес-окон МФЦ. В каждом офисе предоставляется 312 социально-значимых государственных, муниципальных и сопутствующих услуг, из них 96 - по услугам федеральных органов исполнительной власти, 93 – по услугам органов исполнительной власти автономного округа, 75 – по услугам органов местного самоуправления, а также 48 – по услугам иных организаций. При этом услуги федеральных и региональных органов власти организованы по экстерриториальному принципу обращения граждан. Наиболее востребованными остаются услуги Росреестра, меры социальной поддержки граждан, услуги МВД и пенсионного фонда. За год АУ «МФЦ Югры было оказано более 1,6 млн. услуг.
Отметим, что перечень услуг, предоставляемых в офисах МФЦ, постоянно растет. Так, в этом году югорчанам стала доступна услуга по информационной поддержке по вопросам частичной мобилизации. В офисах МФЦ Югры на рабочих столах персональных компьютеров, установленных в секторах доступа к Единому порталу государственных услуг, размещены прямые ссылки на информационные ресурсы, связанные с вопросами частичной мобилизации, а также осуществляется предоставление консультационной и организационно-технической поддержки заявителей при подаче заявлений: о записи добровольцем, об отсрочке от частичной мобилизации для IT-сотрудников, об обжаловании призыва по частичной мобилизации.
«МФЦ Югры является источником корректной достоверной информации для заявителей по интересующим вопросам, сопряженным с частичной мобилизацией. Все наши сотрудники оперативно прошли соответствующее обучение и готовы оказать югорчанам содействие в решении возникникших вопросов», - прокомментировала начальник управления государственных и муниципальных услуг АУ «Многофункциональный центр Югры» Анастасия Гордеева.
С 1 июля 2022 года в МФЦ Югры теперь можно оформить электронные дубликаты бумажных документов. Всего в перечне – 19 таких документов (военный билет, удостоверения и документы, подтверждающие право на получение социальной поддержки, сведения о доходах, свидетельство об усыновлении, медицинские справки и судебные решения, а также документы об образовании и квалификации (в том числе выданные за рубежом), свидетельства ЗАГС, выданные за пределами России, и их нотариально заверенные переводы на русский язык, документы об инвалидности, полученные за границей). Электронные дубликаты документов, а также сведения о создании этих дубликатов затем бессрочно хранятся в личном кабинете гражданина на ЕПГУ.
Еще одним немаловажным событием этого года стало открытие первого фронт-офиса Ханты-Мансийского центра занятости. В МФЦ Ханты-Мансийска офис представлен пятью окнами, где оказывают 16 услуг в сфере занятости населения. В офисе МФЦ в секторе пользовательского сопровождения специалисты также оказывают содействие в заполнении электронных заявлений и предоставляют консультативную помощь.
«Для МФЦ приоритетами всегда остаются высокий уровень доступности и качества предоставления услуг, и мы считаем, что данный проект, безусловно, позволит нам оставаться на этом же, а может быть и более высоком уровне. Первые отзывы от наших заявителей – положительные, поэтому практику внедрения таких офисов в МФЦ округа стоит применять по всей Югре», - отметил временно исполняющий обязанности директора АУ «МФЦ Югры» Антон Ефимов.
Сделать рабочий процесс для сотрудников МФЦ Югры еще комфортнее поможет переход на новый проект цифровизации кадровых процессов. Напомним, АУ «Многофункциональный центр Югры» в этом году стал одним из пилотных учреждений автономного округа, который постепенно входит в это мероприятие. Среди процессов, которые подлежат цифровизации, - оформление отпуска, командировки, приказы об исполнении дополнительных должностных обязанностей, привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, подачи заявления о предоставлении справки с места работы (подготовки копии трудовой книжки) и так далее.