Лучшие чтецы на родных языках отмечены дипломами победителей
29 декабря в г. Ханты-Мансийске во время встречи «Регион для молодых» губернатор Югры Наталья Комарова вручила премии и дипломы участникам сразу нескольких окружных конкурсов для детей и молодёжи автономного округа.
Среди награждённых были и участники творческого видеоконкурса «Сначала была сказка», организованного Объединённой редакцией национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», Департаментом общественных, внешних связей и молодёжной политики в партнёрстве с ОТРК «Югра».
Лянтин Ярослав (13 лет) занял первое место за прочтение хантыйской сказки «Почему совы на мышей охотятся?». «Честно, я не ожидал, что займу первое место, мне очень приятно! Я и впредь буду принимать участие во всех конкурсах по родному хантыйскому языку», – сказал Ярослав.
Шихов Даниил (14 лет) за выразительное прочтение рассказа на родном хантыйском языке был отмечен дипломом третьей степени.
Самые юные участники Гудковы София (8 лет) и Давид (4 года) заняли третье место за прочтение хантыйской сказки «Мышонок».
К сожалению, не все победители смогли приехать в окружную столицу на церемонию награждения, но в ближайшие дни все победители получат заслуженные дипломы и ценные подарки.
Поздравляем всех победителей и участников творческого видеоконкурса «Сначала была сказка…»! Вы – будущее коренных народов Югры, желаем вам дальнейших успехов в деле сохранения родных языков и культуры!
Людмила Гурьева