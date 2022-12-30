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Для слабовидящих

Лучшие чтецы на родных языках отмечены дипломами победителей

30.12.2022

29 декабря в г. Ханты-Мансийске во время встречи «Регион для молодых» губернатор Югры Наталья Комарова вручила премии и дипломы участникам сразу нескольких окружных конкурсов для детей и молодёжи автономного округа.

Среди награждённых были и участники творческого видеоконкурса «Сначала была сказка», организованного Объединённой редакцией национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», Департаментом общественных, внешних связей и молодёжной политики в партнёрстве с ОТРК «Югра».

Лянтин Ярослав (13 лет) занял первое место за прочтение хантыйской сказки «Почему совы на мышей охотятся?». «Честно, я не ожидал, что займу первое место, мне очень приятно! Я и впредь буду принимать участие во всех конкурсах по родному хантыйскому языку», – сказал Ярослав.

Шихов Даниил (14 лет) за выразительное прочтение рассказа на родном хантыйском языке был отмечен дипломом третьей степени.  

Самые юные участники Гудковы София (8 лет) и Давид (4 года) заняли третье место за прочтение хантыйской сказки «Мышонок».

К сожалению, не все победители смогли приехать в окружную столицу на церемонию награждения, но в ближайшие дни все победители получат заслуженные дипломы и ценные подарки.

Поздравляем всех победителей и участников творческого видеоконкурса «Сначала была сказка…»! Вы – будущее коренных народов Югры, желаем вам дальнейших успехов в деле сохранения родных языков и культуры!

Людмила Гурьева

30.12.2022

30.12.2022