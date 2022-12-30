Наградили победителей
Сегодня, 30 декабря, участники творческого видеоконкурса «Сначала была сказка…» посетили редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Для гостей состоялась экскурсия по редакции, а затем награждение памятными призами.
За интерес к устному народному творчеству обско-угорских народов 10 участников конкурса «Сначала была сказка» получили отдельные благодарности и специальные призы. Двое из них получили призы в стенах нашей редакции:
– Федоркив Мария, г. Ханты-Мансийск, Центр искусств для одарённых детей Севера, 1 курс
– Евтеев Павел, г. Ханты-Мансийск, МБОУ СОШ №9, 2 кл.