Главный врач подвел итоги 10-летней работы мобильной поликлиники
Югра – уникальный регион с огромной территорией, сложной дорожной инфраструктурой, значительной удаленностью большинства населенных пунктов. Долгое время основными транспортными артериями служили большие и малые реки, пронизывающие округ вдоль и поперек, промысловые дороги, которые со временем превратили в автотрассы с качественным покрытием. Выручала и авиация – вертолеты связывали далекие поселки с Большой землей.
Все, что необходимо для нормальной жизни, в труднодоступные населенные пункты доставлялось извне. И медицина в том числе. Десять лет назад, в конце декабря 2012 года в Центре профпатологии под руководством главврача учреждения Николая Ташланова впервые была организована выездная работа врачебных бригад для медицинского обследования работников предприятий, расположенных в удаленных территориях региона.
В начале 2014 года в состав консультационно-диагностической передвижной поликлиники вошел медицинский корабль «Николай Пирогов». Затем, к опыту летней работы коллектива плавполиклиники добавились технические возможности мобильных мед. комплексов, на которых медики выезжали в поселки зимой. Постепенно накопилась уникальная практика зимних экспедиций по снежным трассам и летней навигации по рекам Югры.
Для Югры мобильная медицина – возможность предоставления жителям сел и деревень медицинских услуг, доступных горожанам. Именно этого от отечественной системы здравоохранения и требует президент России Владимир Путин. Обеспечить равную доступность специализированной медпомощи всем жителям округа, учитывая географические и климатические особенности региона, это сложнейший вопрос. Расстояние, которое необходимо преодолеть врачу по пути к пациенту, подразумевает совершенно другой организационный и «затратный» уровень, чем при оказании медпомощи в городских клиниках. Понимание важности этого вопроса губернатором округа, правительством Югры, региональным Департаментом здравоохранения приносит результат, который выражается в системной поддержке усилий по развитию мобильных форм предоставления медпомощи сельчанам. Сегодня передвижные специализированные комплексы, медицинский корабль «Николай Пирогов» осуществляют такие объемы работ, которые 10 лет назад было сложно представить.
Реализованы идеи, которые вынашивались по несколько лет, отрабатывались в пилотных проектах. Подбиралась техника, кадровый состав, выстраивалась логистика и связи с медучреждениями и администрациями в территориях. Приобретался бесценный опыт организации сезонных медицинских экспедиций.
«Смело могу назвать наши врачебные бригады самыми компетентными в России в области мобильной медицины и сказать, что сегодня Югра вышла на качественно новый уровень предоставления медицинской помощи жителям труднодоступных поселений региона. Зимняя экспедиция – две (вместо одной). Медицинские бригады одновременно работают в западных и восточных районах автономного округа. Летняя навигация – запуск дополнительного сухопутного маршрута. Параллельно с теплоходом «Николай Пирогов» в рейс дополнительно уходят и мобильные медицинские комплексы на колесах. Медицинский автопарк значительно увеличился и видоизменился. На смену длинномерным MANам и шоссейным грузовикам, в основном ориентированным на дороги с твердым покрытием, пришли полноприводные вездеходы с прицепами, оснащенные несколькими контурами системы жизнеобеспечения.
Техника, поставляемая в рамках федеральной программы по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи Национального проекта «Здравоохранение», изготавливалась по нашему техническому заданию с учетом климатических особенностей региона и полученного опыта работы.
Медицинских бригад в зимней экспедиции стало больше. Наши врачи добрались до самых крайних населенных пунктов Югры. На Западе это поселок Приполярный. Одно название говорит само за себя, это уже практически Уральские горы. На границе с Ямалом расположены поселки Сорум и Сосновка, национальный поселок Нумто – это самые северные населенные пункты. На Востоке – село Корлики. В перспективных планах – ввод в эксплуатацию нового медицинского теплохода. Реализация этого проекта в полном разгаре. Также хотелось бы сохранить в строю нашего ветерана – «Николая Пирогова». Это особый проект и над ним мы тоже активно работаем. Нововведения позволили региональному Центру профпатологии значительно расширить зону ответственности – до 123 удаленных поселений автономного округа. Совокупно за десять лет работы нашими пациентами стали более 100 тыс. (104824) югорчан. Врачи провели более 268 тыс. (268257) приемов, включая флюорографическое, маммографическое и ультразвуковое обследования, медицинские осмотры, врачебные консультации, специализированные и лабораторные исследования. Общий пробег специализированного транспорта составил более 4002038 тыс. км. А «Николай Пирогов» за 10 лет преодолел по рекам Югры более 60 тыс. км», – подвел итоги 10-летней работы медицинской «передвижки» Николай Ташланов.
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