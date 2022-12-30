В преддверии Нового года Борис Хохряков поздравил югорчан с праздником

Распоряжением губернатора Югры Натальи Комаровой с 10 января 2023 года на должность руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений назначен Алексей Ковалевский, ранее занимавший должность заместителя руководителя и с 31 марта