В преддверии Нового года Борис Хохряков поздравил югорчан с праздником
Дорогие земляки!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
и от себя лично поздравляю вас с Новым годом!
Совсем немного времени остается до момента, когда будет перевернут последний лист календаря, пересечен еще один значимый жизненный рубеж и наступит новый, 2023 год.
Уходящий год был непростым, он потребовал переосмыслить многое, дать оценку текущей ситуации.
В целях безопасности и защиты национальных интересов России от внешних угроз, защиты жителей Донбасса была начата специальная военная операция, направленная на борьбу с нацизмом. Сейчас как никогда важны выдержка, способность отделить правду от лжи, сплоченность общества. Не сомневаюсь, мы с честью выдержим этот экзамен и выполним сложные задачи.
В преддверии новогоднего праздника, который мы, как и прежде, ждем и искренне любим, хочу пожелать вам, дорогие югорчане, мира, добра, счастья и здоровья. Пусть в новом году воплотятся в реальность мечты и светлые надежды!
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков