Поздравление губернатора Югры Н.В. Комаровой с Новым годом

Уважаемые жители Уральского федерального округа!

Дорогие друзья!

Наступает новый 2023 год. Для каждого из нас это волнительный миг.

Мы подводим итоги и строим планы. Говорим добрые слова своим близким и вместе мечтаем о будущем.