Поздравление с Новым годом полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе В. В. Якушева
Уважаемые жители Уральского федерального округа!
Дорогие друзья!
Наступает новый 2023 год. Для каждого из нас это волнительный миг.
Мы подводим итоги и строим планы. Говорим добрые слова своим близким и вместе мечтаем о будущем.
Уходящий год изменил наше восприятие привычных вещей. Побудил искать нестандартные решения. Испытывая на прочность, объединил нас, сделал сильными и сплоченными. Научил правильно использовать наши силы и возможности. Решать сложные задачи. И, несмотря ни на что, двигаться вперед - к намеченным целям.
Минувший год напомнил нам о главных в жизни вещах.
О чести и совести. О долге и ответственности. Любви и верности своей стране. Всё это мы смогли проявить в полной мере, а значит, удача и успех всегда будут на нашей стороне.
Дорогие земляки!
Пусть 2023 год приумножит всё хорошее. Исполнит самые смелые планы и подарит как можно больше позитивных эмоций.
Пусть счастье и любовь придут в каждый дом, в каждую семью!
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
С новым годом, друзья!