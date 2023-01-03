В Новогодней деревне в столице Югры проходят разные активности
Все первые дни января для жителей и гостей столицы Югры в рамках проекта «Новогодняя столица Сибири» будут доступны несколько площадок с активностями.
Например, до 6 января с 11:00 до 20:00 в микрорайоне Иртыш-2 всех желающих ждет «Новогодняя деревня», в которой будут расположены тематические фотозоны, а также проходить мастер-классы от музыкантов, квартирники и вечеринки. Любителям активности на свежем воздухе предлагается принять участие в соревнованиях «Лыжный патруль» для малышей, занимательных соревнованиях по хоббихорсингу для ребят постарше и гонках на тюбингах и ледянках с настоящей снежной горки для всех.
Приятным бонусом для каждого участника праздничных мероприятий станет «Удостоверение участника Новогодней столицы Сибири».
«Это своеобразный лотерейный билет, который дает право принять участие в новогоднем розыгрыше подарков. Чтобы получить возможность испытать удачу, достаточно посетить каждую площадку и вклеить соответствующую метку в буклет. До 6 января 2023 года заполненный документ нужно бросить в почтовый ящик Деда Мороза, установленный в Резиденции Елки в «Югра-Экспо», - сообщают городские власти. Розыгрыш состоится 9 января в социальных сетях проекта.