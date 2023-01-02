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Пять мостов ввели в эксплуатацию в Югре после капитального ремонта

02.01.2023

В 2022 году в Югре благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» привели в нормативное состояние пять мостов, общей протяженностью 402 метра.

В результате показатель по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах в Югре достигнут и даже перевыполнен. Так, в 2022 году приведены в нормативное состояние:

Мостовой переход через р.Кирил-Высьягун на 44 км дороги Подъезд к г.Когалым.

мост через Ручей, на 10 км дороги Урай-Шаим

мост через Ручей, на 11 км дороги Урай-Шаим

мост через Ушьинка на дороге Урай-Шаим

мост через р.Агрнъеган, на дороге Обход (Объездная) Радужный

Напомним, в этом году по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Югре приведено в нормативное состояние более 28 километров автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Кроме того, в этом году стартовало строительство второго моста через реку Обь в районе Сургута. Мостовой переход и подходы к нему будут иметь 4 полосы. Общая протяженность мостового перехода, с учетом подходов, составит 45,56 км, в том числе длина собственно моста через реку - 1,758 км. Работы ведутся с опережением графика.

ugra-news.ru

02.01.2023

02.01.2023