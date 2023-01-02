Пять мостов ввели в эксплуатацию в Югре после капитального ремонта
В 2022 году в Югре благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» привели в нормативное состояние пять мостов, общей протяженностью 402 метра.
В результате показатель по приведению в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах в Югре достигнут и даже перевыполнен. Так, в 2022 году приведены в нормативное состояние:
Мостовой переход через р.Кирил-Высьягун на 44 км дороги Подъезд к г.Когалым.
мост через Ручей, на 10 км дороги Урай-Шаим
мост через Ручей, на 11 км дороги Урай-Шаим
мост через Ушьинка на дороге Урай-Шаим
мост через р.Агрнъеган, на дороге Обход (Объездная) Радужный
Напомним, в этом году по региональному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Югре приведено в нормативное состояние более 28 километров автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
Кроме того, в этом году стартовало строительство второго моста через реку Обь в районе Сургута. Мостовой переход и подходы к нему будут иметь 4 полосы. Общая протяженность мостового перехода, с учетом подходов, составит 45,56 км, в том числе длина собственно моста через реку - 1,758 км. Работы ведутся с опережением графика.