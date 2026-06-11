В столице Югры ко Дню России пройдет исторический квиз
В Ханты-Мансийске 11 июня состоится исторический квиз, посвящённый празднованию Дня России. Мероприятие организует филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Югре.
Квиз начнётся в 18:00 и соберёт представителей различных ведомств и организаций. Мероприятие станет особой возможностью отметить один из главных государственных праздников нашей страны — День России — в атмосфере дружбы и единства.
В мероприятии примут участие команды ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, представители филиала фонда «Защитники Отечества» в Югре, прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа, Росгвардии, Службы судебных приставов.
Квиз будет посвящён значимым событиям российской истории, героическим подвигам прошлого, современным достижениям и истории родного региона. Участники смогут продемонстрировать свои знания и эрудицию, а также пообщаться в неформальной обстановке. Основная цель мероприятия — укрепить патриотизм, взаимопонимание и подчеркнуть важность совместной работы для сохранения исторического наследия нашей страны.
ЮКроме того, квиз станет важной площадкой для взаимодействия между ведомствами и организациями. Он продемонстрирует, как слаженные действия могут помочь передавать культурные и исторические ценности молодому поколению, сохраняя их актуальность и значимость в современном мире.
Мероприятие состоится в зале «Югра» филиала фонда «Защитники Отечества» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 122, кабинет 209 (второй этаж).