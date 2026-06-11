В Югре в рамках IT-форума откроют новое здание физико-математического лицея
Физико-математический лицей откроется для участников форума – там же будут проходить встречи, сессии и дискуссии. Об этом на заседании оргкомитета по подготовке IT-форума сообщил директор департамента образования Алексей Дренин.
В пространстве площадью почти 15 тысяч квадратных метров смогут получать знания 350 подростков. Под одной крышей в новом здании собраны учебные аудитории, IT-хаб, центр виртуальной реальности, библиотека-медиацентр, спортивный и актовый залы. В лицее обучаются подростки с 7 по 11 класс, прошедшие индивидуальный отбор.
Напомним, Югорский физико-математический лицей был основан в 2002 году и практически сразу же стал ресурсным центром для работы с одарёнными в математике, физике и информатике детьми.