Музыкальный альбом исполнителей из Югры вошел в топ-чарт Russian World Music
В топ-чат Russian World Music вошли композиции певицы из числа малочисленных коренных народов Севера Веры Кондратьевой и фарерской группы Yggdrasil.
Альбом называется Timint areh, что на языке ханты означает «Такая песня».
«Югра и Фарерские острова находятся на одной параллели, но в то же время удалены друг от друга на тысячи километров. Музыкальный альбом «Тиминт арэх» основан на песнях и мелодиях обско-угорских народов ханты и манси», – поясняют исполнители.
По их словам, музыка – ясный и понятный язык, объединяющий народы, страны и континенты.
Добавим, что совместная работа Веры Кондратьевой и группы Yggdrasil заняла 4 строчку рейтинга. Кстати, это уже вторая их пластинка. Первым стал альбом Seven Brothers.
Как сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, в голосовании Russian World Music принимали участие эксперты из 14 стран.
«Продюсеры, директоры лейблов, музыкальные обозреватели, радиоведущие и блогеры определяли лучших представителей жанра фолк из 40 номинантов», – говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что спектакль театра из Югры попал в лонг-лист престижного театрального фестиваля.
ugra-news.ru