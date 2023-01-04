В Югре будут выпускать развивающие игрушки для детей из Макеевки
Одно из югорских некоммерческих организаций теперь будет выпускать развивающие игры для детей из Макеевки (ДНР). Это стало возможным благодаря победе Центра инноваций «Люкан» на конкурсе по предоставлению гранта губернатора Югры.
Как уверяют авторы проекта, развивающие игрушки будут не только развивать мелкую моторику, фантазию, усидчивость, внимание, но также знакомить детей с регионом, культурными особенностями, местной природой, патриотическими настроениями и другими характерными чертами территории Макеевки.
Известно, что в команду проекта войдут педагоги детских садов Макеевки, с ними будет осуществлена проработка тем для игрушек, обсуждены особенности региона, которые можно передать детям в игровой форме.
К слову, за время проекта будет разработан один комплект, в который войдут 10 игрушек. В завершении проекта 83 детских сада Макеевки получат такие наборы.
informugra.ru