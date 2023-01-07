Форма поиска

Для слабовидящих

Больницу Нижневартовского района оснастили системой для телемедицины

07.01.2023

В районную больницу Новоаганска Нижневартовского района поступила система удаленных телемедицинских консультаций.

Новое оборудование предназначено для удаленной диагностики состояния здоровья пациента, и включает в себя комплексную автоматизацию инновационных медицинских устройств, с возможностью сбора, обработки, передачи и получения медицинских данных. Устройство владеет набором приборов, позволяющих проводить: ЭКГ, измерение артериального давления, пульсоксиметрию, термометрию, исследование уровня сахара и холестерина в крови.

С его помощью медицинский работник сможет получить консультацию смежных специалистов у постели пациента посредством видеоконференцсвязи, а также отправить медицинские данные приборов для изучения и постановки диагноза в медицинские учреждения регионального уровня.

Добавим, что сейчас участниками пилотного проекта по внедрению систем удаленных телемедицинских консультаций являются только Новоаганская районная больница и Ханты-Мансийская районная больница.
 

ugra-tv.ru

07.01.2023

07.01.2023