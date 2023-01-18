Руслан Проводников поддержал проект по онлайн-переводу мансийского языка на русский

Наиболее частными нарушениями движения по ледовым переправам и автозимникам является несоблюдение скоростного режима. Об этом сообщила на пресс-конференции в РИЦ «Югра» главный государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Югре Ольга Кашкарова.