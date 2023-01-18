Руслан Проводников поддержал проект по онлайн-переводу мансийского языка на русский
Югорский депутат Руслан Проводников получил слова благодарности за содействие в реализации проекта «Торум Ащ Латыӈ» (онлайн-переводчик мансийского языка) от идейного вдохновителя, автора и руководителя проекта Дениса Вынгилева.
Проект по инициативе автора реализуется на базе творческой мастерской «Узор мира» в Ханты-Мансийске с 2018 года. Проект получил высокую оценку на Всероссийском форуме «Профессионалы РФ» в Москве в 2022 году.
Площадка форума объединяет представителей молодежи, работающей в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, внутренней политики и общественной деятельности, а также журналистов и руководителей молодежных НКО. «Торум Ащ Латыӈ» попал в число лучших региональных практик форума.
Название для него было выбрано не случайно: «Торум Ащ Латыӈ» – так манси говорят о родном языке в понимании, что это есть язык творца (Бога нашего). Забыть о нем – значит лишить себя природного голоса мыслей.
Пока электронный переводчик содержит 5000 слов в мужском и женском озвучении, всего планируется включить 30 000 слов, как и в русско-мансийских словарях в печатном варианте.
«Сегодня уже можно сказать, что мансийский язык будет жить на просторах нового цифрового мира. Каждый желающий сумеет скачать переводчик, поучить слова, посмотреть правописание, послушать произношение.
Спасибо, что Вы с нами и за Ваше содействие! Мы вместе сделаем все, чтобы дело жило и продвигалось. Желаю крепкого здоровья, удачи в Ваших делах!», – обратился автор к парламентарию Руслану Проводникову.
«Я рад, что смог присоединиться к тем, кто оказывает поддержку команде Дениса Вынгилева в реализации данного проекта. Рад внести свой маленький вклад в большое дело! Это, безусловно, значимое для народа манси и всего нашего региона событие.
Желаю Денису Вынгилеву и всей команде проекта успешно идти вперед, удачно завершить начатое дело. Буду рад и дальше оказывать посильную поддержку данному проекту и этой замечательной команде. Удачи вам, друзья!», – сказал народный избранник.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным советника заместителя
Председателя окружной Думы –
председателя Ассамблеи
представителей коренных малочисленных
народов Севера Думы Югры