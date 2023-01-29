Образовательно-культурный комплекс в селе Теги дает возможность детям учиться в современных условиях

Около 38% студентов, обучающихся в Югорском госуниверситете, приехали в Ханты-Мансийск из других регионов России. За последние 6 лет эта цифра выросла более, чем в два раза. Об этом в эфире проекта «Свои люди» на радио «Югра» рассказал ректор вуза Роман Кучин.