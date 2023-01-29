Образовательно-культурный комплекс в селе Теги дает возможность детям учиться в современных условиях
Губернатор Югры в ходе рабочего визита в Березовский район вместе с главой муниципального образования Павлом Артеевым посетила образовательно-культурный комплекс в селе Теги.
Как отметила директор образовательно-культурного комплекса Светлана Токушева, объект был долгожданным. Новое здание соответствует всем современным требованиям. Его общая площадь составляет более четырёх тысяч квадратных метров, разделено на две части - школу и детский сад. Объект был введен в эксплуатацию в августе 2022 года. В ноябре была оформлена разрешительная документация на ведение образовательной деятельности, получена лицензия, организовано и проведено открытие объекта.
Губернатор ознакомилась с возможностями образовательно-культурного комплекса, осмотрела учебные помещения, мастерские, пообщалась с учениками и сотрудниками учреждения.
«У нас есть своя мастерская. Сейчас мы будем осваивать новые станки – токарные, сверлильные. Еще мы учим детей освоению национальных интеллектуальных напольных и настольных игр. Они уже показали свое мастерство на окружном уровне. Наша команда заняла второе общекомандное место в Югре. У нас есть все необходимое для обучения: игры, головоломки», - продемонстрировала возможности учреждения Светлана Токушева.
В здании имеются учебные классы, помещения для занятий спортом, столовая, медицинский блок. В настоящее время здесь обучаются 62 ребенка. Введение в строй объекта обеспечило для школьников возможность учиться в односменном режиме – уроки идут до обеда. В комплексе есть все необходимое как для занятий, так и для активного отдыха. Как отмечают сотрудники учреждения, просторные классы и светлые коридоры, игровые комнаты – все сделано на высоком уровне.
В ближайшее время часть первого этажа здания займет сельский дом культуры. В его зрительном зале одновременно смогут разместиться 100 человек.
Напомним, Наталья Комарова в ходе представления отчета о работе регионального правительства за 2022 год, инвестиционного послания, обращения губернатора к жителям автономного округа, представителям общественности, депутатам окружной думы обратила особое внимание на проведение политики в интересах молодых. «Почти треть населения Югры – молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Их настроение, восприятие возможностей, доступных для самореализации, существенно влияют на ситуацию в регионе, динамику социально-демографического и экономического развития, будущее Югры», – отметила тогда Наталья Комарова.
В конце прошлого года в Югре прошел краудсорсинг-проект «Регион для молодых». Он был направлен на создание экосистемы поддержки творческих проектов, реализации талантов и способностей молодых людей, с учетом их мнения. Всего в нем приняли участие 489 жителей округа, поступило 182 идеи. Идеи, прошедшие отбор, будут рассмотрены на предмет их включения в региональный проект «Регион для молодых».
Источник: Новости Югры