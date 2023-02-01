В январе заявки на включение в единый реестр коренных малочисленных народов РФ через МФЦ подали более 90 югорчан
В январе 2023 года через Многофункциональные центры Югры подано 64 заявления для включения 91 югорчана в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Наибольшее количество заявлений поступило в офис АУ «Многофункциональный центр Югры» Ханты-Мансийка.
Отметим, что в МФЦ Югры, в одном из первых в стране, с апреля 2021 года организовано предоставление услуги по включению граждан в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Лицам, сведения о которых учтены в реестре, не потребуется многократно подтверждать свою национальную принадлежность при подаче документов для получения мер государственной поддержки и различного рода пособий, предусмотренных для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. С этого времени в Югре этой услугой через МФЦ уже воспользовались более 20 тысяч жителей автономного округа.
Напомним, что учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и формирование списка осуществляет Федеральное агентство по делам национальностей. Данные из реестра будут использовать органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды для оказания адресных мер государственной поддержки.
Стоит отметить, что с октября прошлого года подать заявки на включение в единый реестр коренных малочисленных народов РФ через МФЦ Югры стало еще проще. В этом году между АУ «Многофункциональный центр Югры» и Федеральным Агентством по делам национальностей было подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым в перечень административных процедур, осуществляемых работником МФЦ Югры, включено заполнение заявления о включении лица в реестр коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Оперативную работу сотрудников МФЦ Югры высоко оценили в Федеральном Агентстве по делам национальностей и отметили руководство и сотрудников благодарственным письмом, а также отметил первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Шипилов.
АУ «Многофункциональный центр Югры»