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Дорогие друзья! Открыт прием заявок для участия в Межрегиональном фестивале фольклорных коллективов «Русь»

01.02.2023

Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в Фестивале детские, юношеские, взрослые творческие коллективы и отдельные исполнители, сохраняющие и пропагандирующие традиционную славянскую культуру.
Конкурс проводится в четырёх возрастных группах (7 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 59 лет, 60 лет и старше) в следующих номинациях:
•    Аутентичный песенный фольклор (лирическая, плясовая, семейно-бытовая песня, частушка и т.д.)
•    Народное пение
•    Инструментальное творчество (народные музыкальные инструменты)
•    Обряды, игры, хороводы

Что необходимо сделать, чтобы принять участие?
•    Выбрать номинацию;
•    Исполнить по два разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 6 минут;
•    До 5 мая заполнить заявку на платформе «Яндекс» https://forms.yandex.ru/cloud/63bd10e4c417f300166947cf/
•    Приложить к заявке конкурсные работы (видеозаписи).

Видеозаписи победителей войдут в программу Гала-концерта, трансляция которого пройдет на портале «Культура.РФ» 24 мая, в День славянской письменности и культуры.
Получить более подробную информацию о Фестивале, требованиях к конкурсным работам и условиях участия можно по телефону 8(3467) 33-30-37; адрес электронной почты: hto@odntugra.ru.
Положение в прикрепленном файле.

Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
Официальный сайт: https://odntugra.ru/ 

01.02.2023

01.02.2023