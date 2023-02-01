Дорогие друзья! Открыт прием заявок для участия в Межрегиональном фестивале фольклорных коллективов «Русь»
Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в Фестивале детские, юношеские, взрослые творческие коллективы и отдельные исполнители, сохраняющие и пропагандирующие традиционную славянскую культуру.
Конкурс проводится в четырёх возрастных группах (7 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 59 лет, 60 лет и старше) в следующих номинациях:
• Аутентичный песенный фольклор (лирическая, плясовая, семейно-бытовая песня, частушка и т.д.)
• Народное пение
• Инструментальное творчество (народные музыкальные инструменты)
• Обряды, игры, хороводы
Что необходимо сделать, чтобы принять участие?
• Выбрать номинацию;
• Исполнить по два разнохарактерных произведения общей продолжительностью не более 6 минут;
• До 5 мая заполнить заявку на платформе «Яндекс» https://forms.yandex.ru/cloud/63bd10e4c417f300166947cf/
• Приложить к заявке конкурсные работы (видеозаписи).
Видеозаписи победителей войдут в программу Гала-концерта, трансляция которого пройдет на портале «Культура.РФ» 24 мая, в День славянской письменности и культуры.
Получить более подробную информацию о Фестивале, требованиях к конкурсным работам и условиях участия можно по телефону 8(3467) 33-30-37; адрес электронной почты: hto@odntugra.ru.
Положение в прикрепленном файле.
Окружной Дом народного творчества в социальных сетях:
ВКонтакте: https://vk.com/odntugra86
Официальный сайт: https://odntugra.ru/