Детскую больницу посетила Уполномоченная по правам ребенка в Югре
В ходе рабочей поездки Людмила Низамова встретилась с главным врачом детской окружной больницы Денисом Третьяковым и Тамарой Капутской, главным внештатным специалистом по паллиативной медицинской помощи детям Депздрава Югры, чтобы обсудить возможность оказания методического сопровождения и обучения специалистов, которые работают с детьми с паллиативным статусом в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях.
В больнице работает выездная паллиативная служба для помощи больным детям на дому. Под патронажем специалистов более ста семей. Работу с ними ведут врач-анестезиолог-реаниматолог, медицинский психолог, социальный работник, медицинские сестры, привлекаются при необходимости врачи других специальностей: врач-невролог, детский онколог, оториноларинголог. Нижневартовские специалисты имеют большой практический опыт работы с такими пациентами и могут поделиться с коллегами в рамках сотрудничества, считает Людмила Низамова. На встрече присутствовала координатор Регионального отделения ВОРДИ по направлению «Паллиатив» Айслу Плет, которая отметила необходимость организовать школу обучения родителей паллиативных пациентов в Югре.
Детский омбудсмен встретилась также с родителями пациентов, они поблагодарили врачей и отметили, что вполне удовлетворены качеством оказания медицинской помощи в учреждении.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214