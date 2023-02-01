В Югре февраль будет посвящен профилактике онкологических заболеваний
Целью проведения месячника является повышение информированности населения о симптомах рака, важности ответственного отношения к своему здоровью и способах диагностирования онкологии на ранних стадиях. В течение февраля в медицинских организациях автономного округа состоятся профилактические мероприятия, запланированы информационные акции в социальных сетях и СМИ.
Специалисты отмечают, своевременные медицинские обследования позволяют на ранних стадиях выявлять злокачественные новообразования. За последний год в Югре выявлено 4 485 человек, страдающих онкозаболеваниями, почти у 61% пациентов рак диагностирован на ранних стадиях – первой и второй. Раннее выявление заболевания позволяет подобрать эффективное лечение и повысить шансы на выздоровление и сохранение нормального течения жизни пациентов.
Диагностировать онкологические заболевания возможно с помощью регулярных профилактических осмотров и диспансеризации, вместе с тем лучшей профилактикой является ведение здорового образа жизни. Достаточно придерживаться следующих рекомендаций: отказаться от курения и не злоупотреблять спиртным, научиться основам правильного питания, регулярно заниматься спортом и поддерживать оптимальный вес, соблюдать режим сна и отдыха, ограничить воздействие солнечных лучей.
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