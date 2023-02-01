В Югре февраль будет посвящен профилактике онкологических заболеваний

В ходе рабочей поездки Людмила Низамова встретилась с главным врачом детской окружной больницы Денисом Третьяковым и Тамарой Капутской, главным внештатным специалистом по паллиативной медицинской помощи детям Депздрава Югры, чтобы обсудить возможность оказания методического сопровождения и обучен