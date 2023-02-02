Детские хирурги удалили гигантскую кисту у новорожденной
С начала года в Центре охраны материнства и детства детские хирурги провели 23 операции, в прошлом году было выполнено 249 хирургических вмешательств.
Образование в области малого таза у плода пациентки из Нефтеюганска было диагностировано во время проведения скринингового УЗИ. После дообследования пренатальной консилиум принял решение продолжить вынашивать беременность, а на роды пациентку отправили в специализированный сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства. Путем естественных родов на свет появилась девочка весом 4 кг. Проведенное обследование новорожденной подтвердило диагноз - гигантское кистозное образование брюшной полости и малого таза. В первые дни после рождения детские хирурги Центра выполнили малоинвазивную лапароскопическую операцию. Объем удаленной кисты - 400 мл! Сейчас состояние малышки стабильно.
Операцию проводила хирургическая бригада в составе: врачи-хирурги Кирилл Лизин, Игорь Присуха, врач-анестезиолог-реаниматолог Виталий Черепанов, медсестра-анестезист Елена Малькова, операционная медицинская сестра Фаина Суслова.
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