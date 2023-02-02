Специалисты Няганской городской детской поликлиники приступают к обследованию призывной молодежи
С 1 февраля свою ежегодную работу начала медкомиссия по освидетельствованию юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. 365 подростков 2006 года рождения пройдут осмотры узкими специалистами, а также сдадут весь спектр лабораторных исследований. По специально утверждённому плану, разработанному и составленному в 2022 году между медицинским учреждением, комитетом образования и науки и военным комиссариатом г. Нягань, осмотр юношей допризывного возраста проводят такие специалисты, как: хирург, ЛОР, ортопед, окулист, психиатр и т.д.
«Ежегодный осмотр юношей призывного возраста проводится в соответствии с совместным приказом Министерства обороны РФ и Минздрава РФ, - сообщает Радмир Кашапов, заведующий КДО № 2. - График для учащихся из 10 учебных заведений города, включая студентов 2-х СУЗов, по прохождению медкомиссии строго отслеживается как администрацией нашего учреждения, так и учебных заведений. Специалисты детской поликлиники не впервые участвуют в таком мероприятии, поэтому, как и в предыдущие годы, приписная медицинская комиссия для будущих защитников Родины пройдет для всех задействованных служб, слаженно и скоординировано».
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