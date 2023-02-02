Специалисты Няганской городской детской поликлиники приступают к обследованию призывной молодежи

С 1 февраля свою ежегодную работу начала медкомиссия по освидетельствованию юношей, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. 365 подростков 2006 года рождения пройдут осмотры узкими специалистами, а также сдадут весь спектр лабораторных исследований.