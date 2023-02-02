Александр Новьюхов: «Взаимодействие с механизмами и организациями ООН в сфере интересов коренных малочисленных народов России продолжается»
В настоящее время Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН ведется подготовка Белой книги, посвященной коллективным правам коренных народов на земельные, водные, территориальные и природные ресурсы.
Как рассказал сенатор, представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Югры Александр Новьюхов, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ направила для включения в сборник информацию о практиках функционального зонирования территорий России с учетом интересов коренных малочисленных народов, системе их взаимодействия с органами государственной власти и промышленными компаниями, поддержке и развитии традиционных отраслей хозяйствования, последних законодательных нововведениях.
Белая книга – простая и распространенная в западных странах форма письменного сообщения. Документ, представленный, как правило, в виде тематического сборника, имеет рекомендательный характер, однако может быть использован и для принятия конкретных решений.
«Различные механизмы и организации, работающие под эгидой ООН, регулярно выпускают «цветные книги», чтобы заострить внимание международного сообщества на тех или иных актуальных вопросах. Наша страна имеет огромный опыт в вопросах социально-экономического развития коренных народов, который может быть востребован и полезен», – уточнил цель работы Александр Новьюхов.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа по данным помощника сенатора Совета Федерации ФС РФ