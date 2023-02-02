Руслан Проводников посетил Берёзовский район
Депутат Думы Югры Руслан Проводников, завершая рабочую поездку по Берёзовскому району, встретился с главой муниципального образования Павлом Артеевым, а также провел прием граждан по личным вопросам в поселке Берёзово.
С главой муниципалитета обсудили ход строительства школ в Хулимсунте и Приполярном, вопрос необходимости строительства иных социальных объектов в малонаселенных отдаленных поселениях территории.
Кроме того, Руслан Проводников в администрации района принял участие во встрече Губернатора Югры Натальи Комаровой с главой муниципального образования, районными депутатами. На встрече была заслушана информация Павла Артеева о социально-экономическом развитии муниципалитета за 2022 год, обозначены планы на 2023 год.
Руслан Проводников поблагодарил Наталью Владимировну за встречу. Он пригласил ее в качестве почетного гостя посетить юбилейный турнир по боксу имени Руслана Проводникова, приуроченный к 10-летней дате проведения боя «Проводников-Бредли» в 2013 году.
Он пройдет 16 марта 2023 года в поселке Берёзово. Планируется участие именитых профессионалов бокса Дениса Лебедева, Александра Поветкина, Дмитрия Бивола. Также народный избранник обсудил с главой региона актуальный вопрос возможности строительства в поселке Берёзово зала бокса.
Информационно-аналитическое управление Думы автономного округа по данным помощника депутата Думы Югры