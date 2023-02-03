Беларусь, Казахстан и США возглавили топ наиболее популярных направлений почтового экспорта среди югорчан
Почта России составила топ наиболее востребованных направлений экспорта почтовых отправлений из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Больше всего посылок за границу югорчане адресовали в Белоруссию (15%), Казахстан (14%), США (11%), Китай (7%) и Азербайджан (6%)
Всего, по итогам 2022 года жители Югры отправили чуть более 7 000 международных посылок. В основном, лидерами по объёму экспорта за рубеж являются традиционно жители крупных югорских городов. Югорчане чаще всего отправляют эксклюзивные подарки, одежду, документы, сувенирную продукцию и дикоросы.
Добавим, что сейчас для международного посылочного обмена югорчанам доступны 126 стран. Информация о странах, куда можно адресовать посылку, сроках и способах доставки регулярно обновляется на сайте Почты России. Кроме того, там же можно уточнить информацию о допустимых вложениях в международную посылку.
Интерес экспортёров из Югры вырос после существенного упрощения оформления и отправки таких посылок. Для пользователей сервиса «Личный кабинет» на сайте Почты России открылась возможность самостоятельно заполнять и готовить всю сопроводительную документацию, в том числе получить цифровое подтверждение нулевой ставки НДС. Для этого необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте ФТС России и воспользоваться опцией «Подача декларации в ФТС» в Личном кабинете на сайте Почты России.
Также экспортеры могут сейчас получить скидку до 80% на почтовые отправления в более чем 115 стран. Воспользоваться льготой смогут интернет-магазины и продавцы маркетплейсов, которые подключились к государственной программе субсидирования. Почта России — оператор государственной субсидии Минпромторга в размере 1,9 млрд руб. Её цель — поддержать российский непроизводственный экспорт. Для участников нет ограничений по количеству отправлений, странам и категориям товаров. Обязательные условия — иметь российское юридическое лицо (кроме ИП) и экспортировать товар российского производства.
УФПС ХМАО-Югра АО «Почта России»