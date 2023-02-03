В больнице готовятся к открытию Центра амбулаторной онкологической помощи
Когалымскую городскую больницу посетили ведущие специалисты-онкологи Югры: Евгений Билан, главный внештатный онколог Депздрава Югры и Алексей Аксарин, руководитель окружного онкологического центра БУ «Сургутская окружная клиническая больница». В этом году планируется открыть Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Руководство больницы совместно провели осмотр будущих помещений ЦАОП, а также вспомогательных служб, обсудили маршрутизацию пациентов при выявлении онкологического заболевания.
Основной задачей ЦАОП является полное обследование пациентов, у которых заподозрено злокачественное новообразование, а также проведение химиотерапии на базе центра амбулаторной онкологической помощи. «Пациентам с онкологическими заболеваниями необходимо как можно быстрее получить лечение. В борьбе с заболеванием доступность лечения критически важно. В ЦАОП приём ведёт 2 онколога, дневной стационар на 6 койке и процедурный кабинет.»- рассказывает заведующий-врач- фтизиатр отделения первичной специализированной медико-санитарной помощи Ольга Кофейникова.
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