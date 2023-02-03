В Октябрьской районной больнице обновился автопарк
Новый автомобиль «Газель» NEXT поступил в рамках исполнения поручения Президента РФ по обновлению парка машин скорой медицинской помощи сельских поселений, в том числе посёлков городского типа и малых городов страны и был распределен в участковую больницу пгт. Приобье. Транспорт уже прошел процедуру регистрации в ГИБДД и вышел на линию. Он оснащен современным медицинским оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, электрокардиографом и другим оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи.
«Это очень важное приобретение для нашей больницы. Ведь любые позитивные изменения в сфере здравоохранения увеличивают эффективность работы медучреждения, а также повышают качество и доступность медицинской помощи для пациентов», - отметил главный врач районной больницы Александр Аленин.
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