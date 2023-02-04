Югорчане могут выбрать экосимвол округа
Онлайн-опросы по выбору лучших логотипов и лозунгов, которые в дальнейшем станут экосимволами региона, стартовали на портале «Открытый регион — Югра».
Жители автономного округа могут выбрать любой понравившийся вариант из топ-10 логотипов и лозунгов, ранее отобранных экспертами по итогам общественного обсуждения «Создание экосимволов Югры», проходившего наhttps://myopenugra.ru/ в 2022 году.
Напомним, в Югре одним из приоритетных направлений экологической повестки становится системное снижение углеродного следа, в том числе за счёт эффективного использования углеводородных ресурсов, добываемых и перерабатываемых в автономном округе, а также развитие «зеленых технологий». Эти меры помогают сохранять чистоту воздуха и водных ресурсов, здоровье югорчан. Важно, чтобы лозунг и логотип отражали ключевое направление экологической повестки.
Лозунги и логотипы, признанные жителями автономного округа лучшими по итогам голосования, станут «Экосимволами Югры». Они будут использоваться при проведении тематических экологических мероприятий,связанных со снижением выбросов парниковых газов и достижением углеродной нейтральности.
Принять участие в опросах можно до 26 февраля 2023 года включительно.
Для этого необходимо пройти по ссылкам и выбрать лозунг: https://kurl.ru/dwOPy; выбрать логотип: https://kurl.ru/PvUOQ.
Напомним, общественные опросы и обсуждения проводит центр «Открытый регион» совместно с департаментом экономического развития Югры.
Источник: РИЦ "Югра"