Онкоскриниги спасают жизнь пациентов
Ежегодно в рамках реализации программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение», любой житель страны может пройти онкоскрининг – комплекс лабораторных и инструментальных обследований, который позволяет выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. Онкоскрининг включен в объем обследований для определенных возрастных групп, проходящих диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.
«Специалисты определили самые распространенные виды злокачественных новообразований, которые поддаются ранней диагностике, а также периодичность онкоскрининга в зависимости от пола и возраста. Например, женщинам в возрасте 18-64 лет ежегодно проводят цитологическое исследование мазка на выявление рака шейки матки, а с 40 до 75 лет для профилактики рака молочной железы - маммографию. Мужчины старше 40 лет проходят скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы», - о тонкостях онкоскрининга рассказала Ольга Мураткина, заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница».
Большинство онкологических заболеваний коварны тем, что зачастую развиваются «втихую», не проявляя себя симптомами вплоть до последних, жизнеугрожающих стадий. Для успешного лечения важно «поймать» рак как можно раньше, для этого и нужны скрининги. Благодаря широкому проведению онкоскринингов в 2022 году врачи больницы выявили 89 новообразований, из них 29 оказались злокачественными. В четырех случаях, с помощью вовремя проведённой колоноскопии, был обнаружен рак толстой кишки на стадии «in situ», когда клетки этого коварного недуга только начали зарождаться в, казалось бы, безобидных полипах. Впоследствии обнаруженные новообразования были удалены, благодаря чему жизни и здоровью пациентов теперь ничего не угрожает. Врачи не устают повторять – современная медицина считает рак не приговором, а всего лишь диагнозом хронического, но зачастую вполне излечимого заболевания. Для этого нужно всего два условия – своевременное выявление и эффективное лечение.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
Телеграм https://t.me/dzhmao