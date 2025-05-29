В Югре стартовала приёмная кампания в ВУЗы
О том, как она будет проходить в Югорском государственном университете нам рассказали, сегодня, 29 мая на площадке РИЦ «Югра» ректор ЮГУ Роман Кучин, ответственный секретарь приёмной кампании Ольга Ситникова и председатель Совета обучающихся Надежда Комиссарова.
О новых направлениях подготовки кадров в 2025-2026 годах рассказал ректор университета Роман Кучин: «В этом году мы идём по стратегическому развитию нашей высшего образования, поэтому в этом году будет проходить набор на «прикладную геологию» и «нефтегазовую технику и технологию», которые реализуются по прямому заказу индустриальных партнеров-нефтяных компаний.
Также появились два новых направления – «картография и геоинформатика» и «инноватика», которые отвечают потребностям регионального рынка труда.
Говоря о количестве бюджетных мест, Роман Кучин отметил, что в этом году ЮГУ получил увеличенное число бюджетных мест как от Российской Федерации, так и от нашего региона.
Таким образом, общее количество бюджетных мест на уровне высшего образования составит более 900: федеральных мест – 520, региональных – 395. Кроме того, значительное внимание уделяется подготовке специалистов среднего звена: в филиалах и колледжах университета будет доступно более 1 100 бюджетных мест, 700 из них – это региональная подготовка.
Говоря об изменениях в правилах приёма документов, ответственный секретарь приёмной комиссии Ольга Ситникова отметила: «Для зачисления не нужно предоставлять оригинал документа об образовании. Вместо этого необходимо подать заявление о согласии на зачисление. Заявление можно подать лично в Приемной комиссии ЮГУ, через портал Госуслуг или личный кабинет абитуриента на сайте университета».
Дата подачи заявления имеет немалое значение. Так, абитуриенты, имеющие право на приоритетное зачисление (по квотам, целевое направление), должны подать заявление о согласии на зачисление до 1 августа 2025 года.
Те, кто поступает по общему конкурсу, – до 5 августа.
В университете действует несколько категорий льготников:
- дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей;
- инвалиды I и II группы и инвалиды с детства;
- ветераны боевых действий, в том числе участники и дети участников СВО.
Кроме того, ректор ЮГУ Роман Кучин рассказал об уникальной возможности для студентов – о совмещении обучения в университете с военной службой в Военно-учебном центре при ЮГУ. Отметим, что это единственный военный центр на территории Ханты-Мансийского автономного округа, обучение в котором начинается после первого курса и проводится по трём направлениям: «Командир трубопроводного отделения», «Топливозаправщик» и «Моторист». По окончании обучения выпускники получают военный билет и могут продолжить карьеру в вооруженных силах РФ.
Надежда Комиссарова, студентка второго курса и председатель Совета обучающихся, поделилась своим опытом учёбы в ЮГУ, который ей дал возможность изучать иностранные языки, включая китайский, участвовать в КВН, студенческих фестивалях и быть голосом студентов в Совете обучающихся. А в завершение поделилась с абитуриентами главным лайфхаком – как справиться с волнением при сдаче экзаменов: «Главный лайфхак – пробовать себя во всём. Не бойтесь! Учитесь, участвуйте в мероприятиях, развивайтесь! И главное – верьте в себя и свои силы!».
Ирина Самсонова