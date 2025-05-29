Руслан Кухарук поздравил Самотлор с юбилеем

О том, как она будет проходить в Югорском государственном университете нам рассказали, сегодня, 29 мая на площадке РИЦ «Югра» ректор ЮГУ Роман Кучин, ответственный секретарь приёмной кампании Ольга Ситникова и председатель Совета обучающихся Надежда Комиссарова.