Руслан Кухарук поздравил Самотлор с юбилеем
60 лет назад, 29 мая 1965 года, Мегионская нефтеразведочная экспедиция совершила историческое открытие – на Самотлоре из разведочной скважины Р-1, пробуренной бригадой бурового мастера Григория Норкина, забил первый нефтяной фонтан. Сегодня накопленная добыча Самотлора превышает 2,8 млрд тонн нефти и более 410 млрд куб. газа. Разрабатывающая месторождение компания «Самотлорнефтегаз» стабильно обеспечивает уровень полезного использования попутного нефтяного газа 98%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли.
С юбилейной датой нефтяников легендарного западно-сибирского месторождения поздравил губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Самотлор – символ трудового подвига, спустя 60 лет крупнейшее месторождение нашей страны продолжает играть важную роль в энергетической безопасности Югры, России. Несмотря на годы интенсивной эксплуатации, оно сохраняет свой потенциал, благодаря внедрению современных технологий и инновационных подходов к добыче нефти»,— отметил глава региона, подчеркнув, что юбилей Самотлора – не только повод вспомнить историю, но и возможность поблагодарить ветеранов отрасли.
Губернатор Югры сказал спасибо всем, кто создавал и продолжает развивать наследие первопроходцев.