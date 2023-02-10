Департаментом промышленности объявлен отбор получателей средств из бюджета Югры для предоставления субсидии на развитие северного оленеводства
Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявлен отбор получателей средств из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для предоставления субсидии на развитие северного оленеводства.
Прием предложений и представленных к ним документов для участия в отборе осуществляется с 16 февраля 2023 года по 3 марта 2023 года включительно.
Место приема заявок и проведения отбора осуществляется по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 64, каб. 315.
Отбор проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидии на развитие северного оленеводства (приложение 1), утвержденным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры от 30 декабря 2021 года № 637-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры «Развитие агропромышленного комплекса».
Информация о проведении отбора, условиях и критериях отбора получателей, порядке предоставления субсидии, форм и перечне документов, необходимых для представления в Департамент размешена на официальном сайте в сети Интернет по адресу www.depprom.admhmao.ru, в разделе «Деятельность», в подразделе «Управление агропромышленного комплекса» - «Агропромышленный комплекс», вкладка «Отбор участников по предоставлению субсидий – 2023».
Деппромышленности Югры