Отделение СФР по ХМАО – Югре открыло первый Центр общения старшего поколения в регионе
9 февраля Отделение СФР по ХМАО – Югре открыло Центр общения старшего поколения в здании клиентской службы города Белоярский. Центр - это площадка для тех, кто намерен и в зрелом возрасте продолжать вести активный образ жизни, получать новые знания и положительные впечатления.
В церемонии открытия приняли участие представители администрации муниципалитета, активисты городского Совета ветеранов и управляющий Отделением СФР по ХМАО – Югре Татьяна Зайцева.
«Работники Клиентской службы ОСФР по ХМАО - Югре готовы принимать в Центре общения людей старшего возраста. В будние дни в стенах этого здания будут проводиться мероприятия: лекции, тренинги для людей старшего поколения, будут приглашаться интересные люди. Пенсионный, а ныне Социальный фонд много лет обеспечивает работу пенсионной системы страны, а теперь открывает двери для организации досуга пожилых людей. Мы планируем и дальше развивать этот проект по всему округу», – отметила Татьяна Зайцева.
Центр общения станет местом притяжения людей серебряного возраста, где будут проводиться самые разные мероприятия: культурные, досуговые, просветительские. В Центре общения старшего поколения г.Белоярский уже создана библиотека с различными литературными направлениями, есть настольные игры – шашки, шахматы и многое другое. Также пенсионеры могут вязать, вышивать, заниматься физкультурой и оздоровлением. Специалисты ОСФР по ХМАО - Югре продолжат обеспечивать обратную связь с посетителями и в дальнейшем будут корректировать программы в зависимости от потребностей гостей. Занятия помогут югорским пенсионерам шагать в ногу со временем, чувствовать себя активными югорчанами. Гости центров общения смогут найти новых друзей, обрести новые интересы, а главное - ощутить внимание и заботу.
Церемония открытия Центра завершилась дружеским чаепитием.
Социальный фонд России по ХМАО - Югре