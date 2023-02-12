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Звание «Ветеран труда» можно получить в Югре онлайн

12.02.2023

Подать заявление на присвоение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» теперь можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

«Принятое решение сделает возможным получение государственной услуги без личного посещения многофункциональных центров», — подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова. 

Кроме того, с 1 марта 2023 года удостоверения «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» станут доступны для граждан в электронной форме в личном кабинете на портале социальных услуг. 

«С помощью QR-кода можно получать все льготы и преференции, как “Ветерану труда”, в различных организациях автономного округа. Также это предполагает автоназначение ежемесячной денежной выплаты данной категории», - отметила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

 

РИЦ "Югра"

12.02.2023

12.02.2023