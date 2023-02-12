Звание «Ветеран труда» можно получить в Югре онлайн

9 февраля Отделение СФР по ХМАО – Югре открыло Центр общения старшего поколения в здании клиентской службы города Белоярский. Центр - это площадка для тех, кто намерен и в зрелом возрасте продолжать вести активный образ жизни, получать новые знания и положительные впечатления.