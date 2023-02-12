Звание «Ветеран труда» можно получить в Югре онлайн
Подать заявление на присвоение званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» теперь можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
«Принятое решение сделает возможным получение государственной услуги без личного посещения многофункциональных центров», — подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.
Кроме того, с 1 марта 2023 года удостоверения «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» станут доступны для граждан в электронной форме в личном кабинете на портале социальных услуг.
«С помощью QR-кода можно получать все льготы и преференции, как “Ветерану труда”, в различных организациях автономного округа. Также это предполагает автоназначение ежемесячной денежной выплаты данной категории», - отметила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.
РИЦ "Югра"