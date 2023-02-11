Сенатор Александр Новьюхов предлагает ввести в Югре «кочевые выплаты»
Сенатор Российской Федерации от Югры Александр Новьюхов предлагает ввести «кочевые выплаты» для граждан, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи с представителями окружного департамента труда и занятости населения.
«Сейчас внимание коллег направлено на решение, пожалуй, одной из самых актуальных задач в сфере интересов коренных малочисленных народов Севера — трудоустройства, — отметил Александр Новьюхов в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». — Реальное количество нуждающихся в работе граждан данной категории продолжает оставаться высоким. Особенно остро нехватка рабочих мест ощущается в отдаленных сельских поселениях, где кроме социальных учреждений (школ, ФАПов, детских садов, клубов) трудоустроится некуда. Как результат — жители деревень и поселков, в особенности молодого возраста, остаются самыми уязвимыми в данном вопросе».
Сенатор считает, что в ближайшее время маловероятно появление новых промышленных предприятий в каждой отдаленной территории.
«Тем не менее, считаю, что выход есть. Одним из решений должен стать механизм государственной поддержки граждан, основывающийся на отраслевом принципе. Он практикуется в том числе у наших северных соседей на Ямале. Речь идет о так называемых «кочевых выплатах» для граждан, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью, — сказал сенатор. — Разводишь северных оленей? Ловишь и сдаёшь рыбу? Охотишься? — можешь претендовать на дополнительную финансовую поддержку. При этом занят делом и обеспечиваешь себя сам».
Кроме этого, Александр Новьюхов обратил внимание на системное изучение реальных кадровых потребностей сельских территорий.
«В дальнейшем — обучение и переподготовка местных жителей, на основе полученной информации. Здесь усилий и полномочий регионального департамента труда и занятости населения, конечно, не хватит. Нужен комплексный подход и включение в работу иных профильных ведомств. В ближайшее время работа над разработкой нового механизма продолжится в расширенном формате», — отметил сенатор.
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