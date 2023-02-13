В Югре стартует неделя популяризации потребления овощей и фруктов
Тематическая неделя при поддержке Минздрава России пройдет с 13 по 19 февраля. Овощи и фрукты необходимы в нашем рационе. Особенно это касается жителей Севера – эти продукты являются ценным источником витаминов, углеводов, органических кислот и минеральных веществ.
Согласно рекомендациям ВОЗ, необходимо потреблять не менее 400 грамм овощей и фруктов в день (включая сырые и приготовленные овощи и фрукты в блюдах).
Потребление овощей и фруктов способствует сохранению психического здоровья, здоровья сердца, снижает риск онкологии и ожирения, помогает избежать развития диабета, улучшает состояние кишечника и усиливает иммунитет. «Многие россияне не потребляют овощи и фрукты ежедневно в требуемом количестве. Повысить их долю в рационе можно за счет приготовления блюд из заранее нарезанных и замороженных овощей (кабачков, тыквы, моркови), а также ягод (малины, клюквы). Приготовления блюд с капустой, свеклой, луком, с добавлением в еду зеленого лука и другой зелени», – рекомендует врач-терапевт Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Кирилл Камнев.
Консервированные овощи и фрукты, квашенная капуста – тоже полезны и суммируются при расчете нормы потребления. Но важно учитывать лишние сахар и соль, за счет которых происходит консервация, говорит специалист.
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