В Югре стартует неделя популяризации потребления овощей и фруктов

11 февраля 2023 года в г. Ханты-Мансийске в биатлонном центре имени А.В. Филипенко состоялись лыжные гонки «Лыжня России – 2023». Хантымансийцы соскучились по празднику – ведь массового забега не было целых два года, поэтому было большое количество участников.