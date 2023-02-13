В Югре снизились продажи алкоголя
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка опубликовала оперативные данные по розничным продажам алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) по всем регионам России за 2022 год.
Только в 19 регионах, включая Югру, снизились продажи алкоголя в сравнении с 2021 годом. Всего в автономном округе в прошлом году продано в пересчете на чистый спирт - 7,15 литров алкогольной продукции на каждого жителя, против 7,36 литров в 2021 году. «Для расчета показателя «Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)» учитывается весь проданный алкоголь, в том числе пиво и другие напитки, в пересчете на чистый спирт в отношении с численностью населения всех возрастов. Для показателя учитываются все места продажи алкоголя: магазины и организации общественного питания (бары, кафе, рестораны)», - поясняет директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
В регионе ведется активная антиалкогольная кампания. С 2012 года поэтапно вводились ограничения времени продажи алкоголя. Сейчас запрет на продажу алкоголя действует после 20:00. Также с 2015 года с опережением федеральных мер Югра ввела запрет продажи «алкогольных энергетиков» (слабоалкогольных напитков, содержащих кофеин и другие тонизирующие вещества).
В 2020 году в регионе приняты дополнительные изменения в окружной закон: установлен запрет на работу «магазинов-баров», реализующих алкогольные напитки после 20:00 и в ночное время.
Отдельные меры коснулись и жителей многоквартирных домов, в которых расположены организации общественного питания, например, бары, имеющие залы обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров. По просьбе общественности продажа алкоголя в них запрещена. Ограничена работа магазинов, продающих алкоголь, которые находятся в многоквартирных жилых домах, а также рядом или в пределах их придомовых территорий. Исключение сделали только для тех магазинов, вход в которые расположен со стороны улицы и только при достаточном расстоянии от детской игровой площадки. Последняя мера вступила в силу в 2022 году.
В Югре успешно реализуется национальный проект «Демография», в частности проекты «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни». В рамках федерального проекта с опережением плана во всех муниципальных образованиях внедрены программы укрепления общественного здоровья.
Данные программы и проекты реализуют мероприятия по информированию граждан о последствиях злоупотребления алкоголем и мотивируют к ведению здорового образа жизни. В частности, они предусматривают лекции и беседы, организацию массовых акций, конкурсов, спортивных соревнований и обеспечивают условия для активного образа жизни (благоустройство парков и скверов, строительство велосипедных дорожек и пешеходных зон, создание новых спортивных объектов). В 2022 году к инициативе по работе с населением активно присоединились представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики» путем организации профилактических мероприятий с участием школьников.
Ссылка на оперативные данные по розничным продажам алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) по всем регионам России за 2022 год - https://www.fedstat.ru/indicator/59721#
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