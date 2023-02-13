Геннадий Райшев Графические иллюстрации: Героический эпос манси Песни святых покровителей
16 февраля в 16.00 в Галерее-мастерской художника Г.С. Райшева состоится открытие выставки «Геннадий Райшев. Героический эпос манси. Песни святых покровителей».
Автор множества иллюстраций к произведениям мировой классики, включая эпос Гомер, «Калевала», Геннадий Райшев обратился к мансийскому эпосу после издания в 2010 году фольклорного тома «Героический эпос манси. Песни святых покровителей», подготовленного Е.И. Ромбандеевой, доктором филологических наук. Впервые на мансийский и русский язык ею переведены и опубликованы фольклорные тексты, собранные в XIX веке известными венгерскими учеными-финноугроведами А. Регули и Б. Мункачи. Всего художником выполнено 133 иллюстрации к героическому эпосу; графический цикл принесен автором в дар в музейные фонды Галереи-мастерской Г.С. Райшева, филиала Государственного художественного музея.
Мансийский эпос отражает космологическую мифологию эпохи героев-богатырей – детей верховного божества Нуми-Торума, посланных им с Небес на Землю. Главным героем среди них является седьмой, младший сын Торума – Мир-Сусне-Хум – «объезжающий Землю, за миром наблюдающий человек». Соединение земного и небесного, божественного и человеческого трансформируются на мифологической основе в необычайно выразительные пластические образы с ярко выраженной стилевой основой.
Выставка «Героический эпос манси» посвящается 95-летию со дня рождения Евдокии Ивановны Ромбандеевой (1928-2017), выдающегося мансийского филолога-фольклориста, Почетного гражданина ХМАО – Югры. С Геннадием Райшевым ее объединяет не только исследование и возрождение мансийского эпоса, но и учеба на северном отделении Ленинградского педагогического института им. А. Герцена, из стен которого вышли многие писатели и ученые – северяне.
Выставка продолжит работу до 11 июня 2023 года
Возрастная категория: 12+
Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева, филиал Государственного художественного музея, ул. Чехова, 1.
Тел.: 8 (3467) 92-84-04 e-mail: gallery.raishev@gmail.com
Филиал «Галерея – мастерская художника Г.С. Райшева»
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