Итоги «Лыжни России – 2023»
11 февраля 2023 года в г. Ханты-Мансийске в биатлонном центре имени А.В. Филипенко состоялись лыжные гонки «Лыжня России – 2023». Хантымансийцы соскучились по празднику – ведь массового забега не было целых два года, поэтому было большое количество участников. Во время массовых мероприятий у всех была возможность оказаться на главном медиаэкране Центра зимних видов спорта в прямом эфире. Для этого югорчане оставляли комментарии под постом в группе в «ВКонтакте» и передавали приветы, поздравления, делились фотографиями.
Напомним, что «Лыжня России» проводится по всей России с 2009 года – это настоящий зимний праздник для россиян. Радует, что с каждым годом всё больше любителей активного отдыха самых разных возрастов выходят на старт.
Спортивные забеги открыли юные лыжники и стали победителями в забегах на 5 километров. Среди юношей 2005 года рождения и моложе места разделились так: 1 место – Дмитрий Заболотский, 2 место – Илья Логинов, 3 место – Кирилл Чураков. Среди девушек 2005 года рождения и младше так: 1 место – Мария Филатова, 2 место – Евгения Булашова, 3 место – Анастасия Янкович.
Женщины 2004 года рождения и старше преодолели десятикилометровую дистанцию, места среди них разделились так: 1 место – Анастасия Кириллова, 2 место – Александра Иванова, 3 место – Полина Павлюкова.
Среди мужчин 2004 года рождения и старше 1 место занял – Арсений Крянин, 2 место – Ефим Невольских, 3 место – Илья Гоголев.
Кроме того, руководство «ЮграМегаСпорта» поздравило победителей отдельных номинаций. Так, в номинации «Самый юный участник спортивного забега» победили: Степан Ильясов (2012 г.р.) и Маргарита Дидух (2011 г.р.). «Самые возрастные участники спортивного забега» тоже показали своё мастерство на лыжне – это Николай Козырицкий (1944 г.р.) и Галина Мащенко (1951 г.р.).
«Лыжню России – 2023» посетила губернатор Югры Наталья Комарова: «Приветствуя всех на «Лыжне России». Сегодня вы участвуйте не только в лыжном забеге, но и в федеральном проекте «Спорт – норма жизни». Спасибо вам большое, вы за два пандемийных года не разлюбили «Лыжню России». Я верю в вашу победу и точно знаю, что сегодня вы отработаете так, что в следующем году вас станет ещё больше!».
Чтобы согреть гостей, в этом году, кроме шапок, впервые выдавали ещё и варежки с символикой «Лыжня России». Во время соревнований музей под открытым небом «Торум Маа» провёл «Этностарты». Также от пятикратного чемпиона мира по биатлону Дмитрия Ярошенко был организован мастер-класс по стрельбе из пневматической биатлонной винтовки.
Эксперты в области гиревого спорта порадовали насыщенной программой с силовым жонглированием.
Сотрудники «ЮграМегаСпорта» приветствовали и членов из киргизской диаспоры, которые приглашали в свою юрту посмотреть на национальные костюмы и отведать «Чак-чак». Гости привезли изделия ручной работы и сувенирную продукцию.
Для тех, у кого есть питомцы, организаторы дали возможность пробежаться с ними. Таких участников было более 10 человек, на старт вышли самые разные породы собак – самоедские лайки, мопсы, собаки гончих пород и другие.
По окончании церемонии награждения состоялся розыгрыш лотерей от спонсоров, а это более 40 фирм и предприятий округа. Директор «ЮграМегаСпорта» Валерий Радченко лично выбирал билеты из шара с записками номеров участников и вручал призы.
Федор Молданов