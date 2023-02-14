День открытых дверей» в рамках профориентационных мероприятий для учащихся Излучинской школы-интерната
Целью мероприятия было ознакомить учащихся с основами профессии, что, безусловно, благотворно скажется на возможности эффективного профессионального самоопределения. В БУ «Нижневартовская городская стоматологическая поликлиника» в рамках профориентационных мероприятий, а также в преддверии Международного дня стоматолога состоялся «День открытых дверей» для слабослышащих учащихся.
Встречи с детьми являются традицией медицинской организации. Коллектив городской стоматологической поликлиники трепетно относятся к детям – нашему будущему, надежде и опоре, и стараются поддерживать интерес и мотивацию детей к выбору профессии. Понятно, что детям с особенностями развития приходится прилагать гораздо больше усилий для достижения в делах успешного результата, поэтому так ценна для них любая помощь.
Детям была проведена презентация отделения ортопедической стоматологии №1 и зуботехнической лаборатории, особенный акцент был поставлен на деятельности зубных техников. Весь материал донести до детей помог зубной техник отделения, владеющий техникой сурдоперевода. Во время встречи сотрудник дал подробные разъяснения для учащихся по всем вопросам, поделился личным опытом выбора профессии, этапами становления в качестве специалиста, нюансами общения в коллективе.
Невозможно было не заметить искренность и заинтересованность учащихся, которые были поражены возможностям современной стоматологии. Данный формат мероприятия проходит в учреждении ежегодно, всегда - в доброжелательной атмосфере, в этих встречах сотрудники заинтересованы неформально: есть собственные дети, внуки, поэтому самоопределение школьников воспринимается как личное, есть огромное желание поделиться частью опыта и оказать поддержку.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214